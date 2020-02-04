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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مدير أول منصة تجارة إلكترونية مصرية: الإقبال على التسجيل مدهش

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:04 م
محمد وحيد
محمد وحيد
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قال محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الإقبال على التسجيل من التجار والمستثمرين فاق التوقعات، وإن أعداد المشاركين بعد أسبوع على بدء التسجيل تتجاوز ما كان مخططًا اجتذابه فى أول 8 أسابيع.

كانت منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول مشروعات شركة كتاليست المتخصصة فى برامج ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية واقتصاد التطبيقات التكنولوجية، قد انطلقت بصورة أولية أواخر الأسبوع الماضى، عبر فتح باب التسجيل للصناع والتجار ورواد الأعمال الراغبين فى المشاركة بأول وأكبر سوق إلكترونية متخصصة فى المنتجات المصرية، وأعلنت استعدادها للانطلاق تجريبيًا خلال مايو المقبل، بباقة من الأفكار والعروض التسويقية، ومزايا الربط والمدفوعات والتوصيل والكُلفة للعارضين والمستهلكين.

وأضاف "وحيد"، أن منصة جودة كانت تستهدف الوصول إلى 1000 عارض خلال أشهر التسجيل الثلاثة الأولى، تمهيدًا للانطلاق التجريبى خلال مايو مع استمرار عملية التسجيل للدفعات التالية، لكن ما تحقق منذ فتح باب التسجيل أواخر يناير حتى الآن يتجاوز الخطط الزمنية المحددة من القائمين على المنصة، متابعًا: "لدينا الآن مئات المشاركين، وتواصل فرق العمل فحص طلبات الاشتراك والتواصل مع المرشحين للاختيار ضمن الدفعة الأولى من الشركاء التجاريين، الذين وفرت لهم المنصة مزايا عديدة فيما يخص الرسوم والعمولات وعروض التسويق والشراكة، والربط بدوائر رواد الأعمال والشركات الكبرى، والتمتع بالبرامج التدريبية والتأهيلية التى تخطط لها المنصة مستقبلًا بالتعاون مع جهات رسمية وأهلية عديدة".

وأكد المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن الفرق التنفيذية والفنية تواصل العمل على كل جوانب المشروع، إذ تتزامن مراجعة طلبات الاشتراك والاتصال بالمسجلين، مع استكمال البنية اللوجستية وقاعدة البيانات وإبرام اتفاقات التعاون والتكامل مع شبكة الشركاء العاملين فى مجال التحصيل النقدى والسداد الإلكترونى والنقل والتوصيل، بما يسمح بتوفير حزمة ضخمة من المزايا والمفاجآت المدهشة للمستهلكين مع الانطلاق الفعلى للمنصة فى السوق التجارية المصرية.

وأشار محمد وحيد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على عديد من المحاور المتوازية، سواء فى استكمال قاعدة البيانات، أو اختيار الدفعة الأولى من العارضين وفتح المنصة لهم لوضع منتجاتهم، أو تعزيز قدرات "جودة" الفنية واللوجستية وإبرام مزيد من الشراكات، وأخيرًا تخطيط باقة من أنظمة التدريب والتأهيل والدعم الفنى لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، والاستعداد للإعلان عن مبادرة ضخمة للتجارة والتكامل الاقتصادى فى القارة الإفريقية، ستكون مفاجأة للمستثمرين ورواد الأعمال والجهات المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الإفريقية، مختتمًا بالقول: "المبادرة ستمثل إضافة ضخمة للأسواق الناشئة فى القارة، وميزة إضافية عظيمة لشركاء منصة جودة وعملائها، سواء عبر إتاحة حزم متنوعة من المنتجات الجيدة والتنافسية بأسعار وتكاليف مدهشة، أو اختراق الأسواق القارية بالسلع والمنتجات المصرية، وكل تلك المزايا ستكون هدية جودة للدفعة الأولى من العارضين المسجلين على المنصة، والدفعات التالية مستقبلًا، ولملايين المستخدمين داخل مصر وخارجها، وللقارة الإفريقية بكاملها".

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