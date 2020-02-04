إحالة قيادى سابق فى جيش لبنان للمحاكمة بتهمة قتل وتعذيب سجناء

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، اليوم، قياديًا عسكريًا سابقًا في ميليشيا (جيش لبنان الجنوبي) إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامه بارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل سجناء ومعتقلين وتعذيبهم داخل أحد السجون، في حين أسقط عنه الاتهام المتعلق بالانخراط فى صفوف الجيش الإسرائيلى، وذلك بمضي مدة التقادم القانونية.وأسندت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا إلى عامر الفاخورى، اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمل والشروع فيه والخطف والتعذيب داخل سجن الخيام بمحافظة النبطية (جنوبى لبنان)، والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، في حين قررت منع المحاكمة عنه في تهمة التجند في الجيش الإسرائيلى والتعامل معه، بعدما تبين أن هذا الاتهام انقضى الوقائع فيه بمضى المدة القانونية المسقطة للاتهام.وعاد الفاخورى إلى لبنان فى غضون شهر سبتمبر الماضي، ودخل مطار رفيق الحريري الدولى (بيروت)، مستخدمًا جواز سفره الأمريكى، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، غير أنه جرى احتجازه لاحقًا على خلفية اتهامات بتوليه إدارة سجن الخيام إبان فترة الاحتلال الإسرائيلى للجنوب اللبنانى.وكان القضاء العسكري اللبناني قد أدان فى عام 1998 عامر الفاخوري بارتكاب جرائم العمالة لصالح إسرائيل، وعوقب حينها بحكم غيابى بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.وحظيت الميليشيا شبه العسكرية المسماة "جيش لبنان الجنوبي" بدعم إسرائيلي قوي في مواجهة المنظمات والفصائل الفلسطينية واللبنانية، حيث كان ينتشر في عدد من مناطق الجنوب اللبنانى، ضمن إطار منطقة الحزام الأمني (المنطقة العازلة لقرابة 50 كم) الذى أنشأته إسرائيل فى الجنوب اللبناني عقب الانسحاب الجزئي من لبنان عام 1985، إلى أن تفكك جيش لبنان الجنوبى بالكامل عام 2000، تزامنًا مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في نفس العام.