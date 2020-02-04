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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رائدة الأعمال الهندية «أرورا» تزور مستشفى بهية وتشيد بها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:57 م
هاربين أرورا ر
هاربين أرورا ر
محمد الشريف
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زارت الدكتورة هاربين أرورا رائدة الأعمال العالمية ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة اليوم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار زيارتها لمصر للتحضير للمنتدى الذي سيعقد لأول مرة في مصر في مارس المقبل.

تفقدت الدكتورة هاربين ارورا مقر المستشفى واستمعت لعرض تقديمي عن المستشفى وسبب إنشائه والخدمات التي تقدمه للسيدات للعلاج والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في مصر، كما التقت عددًا من محاربات بهية واستمعت إلى قصصهن، كما عقدت اجتماعًا مع إدارة المستشفى.


وقد أعربت الدكتورة هاربين أرورا عن سعادتها بزيارتها لمصر مرة أخري، وأشارت إلى أنها علمت عن مستشفى بهية والدور الذي تقوم به من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مما جعلها متطلعة لزيارة المستشفى ورؤية هذا المكان المتميز.


وأعربت عن إعجابها الشديد بهذا الصرح الطبي المتميز والذي انشأته أسرة سيدة مصرية لتصبح أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدي والكشف المبكر بالمجان في مصر وربما في العالم أجمع، وما يميز المستشفى أنه مهتم بالعلاج النفسي إلى جانب العلاج العضوي وإجراء الأبحاث والدراسات على علاج سرطان الثدي، ودعت المستشفى للاستفادة من المنتجات المستخلصة من الطبيعة، مؤكدة استعدادها لدعم المستشفي في هذا الإطار.

كما أشادت بالفريق الطبي ومستوى النظام والنظافة بالمستشفى والأجهزة المتطورة المستخدمة في المستشفى لمساعدة السيدات، مؤكدة فخرها بالمستشفى ويجب أن تكون مصر والقائمون على المستشفى فخورين أيضا.


جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للدكتورة هاربين أرورا لمصر، حيث سبق وأن كرمها الرئيس في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2018، لإنجازاتها العالمية الشهيرة كإحدى أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم، وهي أستاذة جامعية وسيدة أعمال هندية وتتولى منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة المرأة بالهند ولديها مجموعة كبيرة من الشركات في الصحة والزراعة والعقارات والطاقة المتجددة وتنمية المهارات.

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