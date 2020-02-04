رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
يشير مصطلح الأطعمة المضادة للسرطان إلى تلك الأطعمة التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة عند إضافتها إلى النظام الغذائي.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأطعمة لمحاربة مرض السرطان بأنواعه المختلفة، بحسب موقع ميديكال نيوز توداي:

- التفاح
يحتوي التفاح على خصائص مضادة للسرطان قد تساعد أيضًا في منع الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

ويحتوي التفاح على مادة البوليفينول التي لها خصائص واعدة مضادة للسرطان. وتشير بعض الأبحاث إلى أن البوليفينول يمتلك خصائص مضادة للأورام، حيث يثبط الفلورايد بوليفينول بروتين يلعب دورًا هامًا في نمو خلايا المرحلة المتقدمة في أنواع متقدمة من السرطان.

- التوت
التوت غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وأبدى العلماء الكثير من الاهتمام بالتوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة، وأظهرت إحدى الدراسات أن الأنثوسيانين، وهو مركب يمكن العثور عليه في التوت يخفض العلامات الحيوية لسرطان القولون.

وأظهرت دراسة أخرى، أن الخصائص المضادة للالتهابات للتوت البري يمكن أن تمنع نمو أورام سرطان الثدي في الفئران.

- الخضروات الصليبية
تحتوي الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط واللفت، على عناصر مغذية مفيدة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين كي والمنغنيز. وتحتوي الخضروات الصليبية أيضًا على السولفورافان، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للسرطان.

وأظهرت إحدى الدراسات، أن السولفورافان يمنع نمو خلايا السرطان بشكل كبير ويحفز موت خلايا سرطان القولون، كما أظهرت دراسة أخرى أن السولفورافان بالاشتراك مع الجينيستين، يمكن أن يعوق بشكل كبير تطور أورام سرطان الثدي.

- الجزر
يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي قد تمنع أنواع معينة من السرطان، ويحتوي الجزر أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين كي وفيتامين أي ومضادات الأكسدة. وكشفت الدراسات الحديثة أن البيتا كاروتين يلعب دورًا حيويًا في دعم الجهاز المناعي، وقد يمنع بعض أنواع السرطان.

- الأسماك الدهنية
الأسماك الدهنية، بما في ذلك سمك السلمون والماكريل غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب، والبوتاسيوم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بأسماك المياه العذبة معرضين بنسبة 53% أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ووجدت دراسة أخرى أن استهلاك زيت السمك في وقت لاحق من الحياة له صلات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات بشكل ملحوظ.

- المكسرات
وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحمل جميع المكسرات خصائص مضادة للسرطان، لكن العلماء درسوا الجوز أكثر من أنواع المكسرات الأخرى، حيث يحتوي على مادة تسمى بيديونكيولاجين تلعب دورًا في الوقاية من سرطان الثدي.

- البقوليات
تحتوي البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس، على نسبة عالية من الألياف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتشير إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين زيادة استهلاك البقول وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتشير نتائج دراسة أخرى إلى أن النساء اللواتي يكثرن من تناول الفاصولياء أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بسرطان الثدي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه عند الإغلاق

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

منذ حوالي 6 ساعات

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

9 عادات سلبية تزيد احتمال الإصابة بالسرطان

دراسة جديدة تربط سلامة الفم واللثة بالقلب

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

سفارتنا في المجر تنظم أمسية «مصر الماضي والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس