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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

خاصية جديدة تتيح التجسس عبر «فيسبوك»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت شركة "فيسبوك"، عن خطط جديدة تتضيف من خلالها أدوات وميزات تتيح للوالدين مراقبة أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، عبر تطبيق المراسلة الخاص بها.

وتأتي هذه الميزة بعد أشهر من ظهور أسئلة عبر "فيسبوك" حول حماية الخصوصية في التطبيق للأطفال.

وقالت الشركة، إن الميزات الجديدة ستشمل وصول أولياء الأمور لمشاهدة سجل محادثات أطفالهم، وستسمح لهم بمتابعة الحسابات المحظورة أو غير المحظورة عبر التطبيق.

وأضافت "فيسبوك": أن الآباء يمكنهم أيضا مشاهدة أحدث الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة والمستلمة في صندوق الرسائل الواردة الخاص بالتطبيق، ويمكنهم أيضا إزالتها إذا لزم الأمر.

وفي أغسطس الماضي، أقرت "فيسبوك" بوجود ثغرة في برنامج Messenger Kids، سمحت لآلاف الأطفال بالانضمام إلى دردشات المجموعات التي لم يكن جميع أعضائها حاصلين على موافقة أوليائهم.

وخضعت "فيسبوك" للتدقيق من قبل حكومات متعددة بشأن حماية سلامة الطفل على مجموعة تطبيقاتها، خاصة منذ الإعلان عن خطتها لتوسيع التشفير من طرف إلى طرف عبر خدمات الرسائل في العام الماضي.

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