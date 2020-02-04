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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الإيطالى التنسيق المشترك

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:52 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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بحث وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تطوير التنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، وأهم التطورات والمستجدات في المنطقة، بما في ذلك الوضع في دولة ليبيا والعلاقات مع إيران، والتوصل إلى تسويات للأزمات التي تواجهها المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار، بما يحقق مصالح جميع دولها وشعوبها.

وأعرب وزير الخارجية البحرينى خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، فى روما في إطار الزيارة الرسمية لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإيطاليا، عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون المشتركة والصداقة من تطور وتقدم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر بين البلدين وتعكس رغبتهما الواضحة في دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي لمستويات أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة.

ووقع الجانبان ثلاثة اتفاقيات بين حكومة البحرين وحكومة إيطاليا، بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، وبشأن الخدمات الجوية، بشأن التعاون في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية.

كما قام وزير الخارجية البحريني، ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا، بالتوقيع على إعلان نوايا بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الإيطالية حول التعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية‪.

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