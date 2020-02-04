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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:44 م
تريزيجيه
تريزيجيه
جمال عاشور
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أهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مجموعة من الإصدارات، لمحمود تريزيجيه، نجم فريقي منتخب مصر ونادي "أستون فيلا" الإنجليزي لكرة القدم، خلال زيارته لمعرض الكتاب.

وكان كتاب "شخصية مصر" من أبرز الإصدارات التي حصل عليها تريزيجيه، وكما أهدته الوزيرة "تي شيرت" المعرض وعليه توقيعها.

وقالت "عبد الدايم" إن اختيار شخصيات مصرية بارزة كسفراء لمعرض الكتاب يأتي كعامل جذب للشباب لمتابعة فعاليات هذا الحدث الدولي المهم، كما يعمل على إيجاد قدوة للأطفال الصغار، ويخلق مسارًا للترويج الثقافي لمصر خارج الوطن العربي.

وتابعت أن رحلة محمود تريزيجيه الاحترافية تعد قصة نجاح ملهمة تحث على التمسك بالأمل لتحقيق الطموح، وأكدت أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب أنه نموذج مشرف للرياضة المصرية.

وتختم النسخة الـ51 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطقلت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب
وزير الثقافة تهدى تريزيجيه «شخصية مصر» فى معرض الكتاب

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