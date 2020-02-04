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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«بحبة الغلال».. طالب الإعدادية يحاول الانتحار لفشله الدراسى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:44 م
مستشفى شبين الكوم
مستشفى شبين الكوم التعليمى
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمى، التابع لمحافظة المنوفية، طالبًا مقيدًا بالصف الثالث الإعدادي ومقيمًا بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع، تبدو عليه آثار التسمم الشديد بعدما فشل مستشفى بركة السبع في إنقاذه إثر تناوله "قرص لحفظ الغلال" بسبب أزمة نفسية من ضعف درجاته الدراسية.

وكان قد تلقى اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور بركة السبع يفيد بتسمم "م،أ،أ" ١٥سنة، طالب فى الصف الثالث الإعدادي، ومقيم بدائرة المركز، إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال بسبب سوء حالته النفسية لحصوله على درجات ضئيلة وتعثره علميًا، مما أدى إلى سوء حالته النفسية ومحاولة الانتحار.

وبسؤال والده أقر ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر رقم ٧٠١ إدارى بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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