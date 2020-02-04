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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة الصين وسط تفشى «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، كل البريطانيين الموجودين فى الصين على مغادرة البلاد في أقرب فرصة، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا، والذي انتقل إلى 24 دولة أخرى.

وقال راب، في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الثلاثاء: إن أمن وسلامة الشعب البريطاني سيكونان دائمًا على رأس أولويات بريطانيا، داعيًا البريطانيين الموجودين في الصين إلى المغادرة إن استطاعوا لتقليل خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.

وأكد أن الخارجية البريطانية ستواصل العمل على مدار الساعة لتسهيل إجلاء البريطانيين من إقليم هوبي في الصين.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إجلاء المواطنين الموجودين في مدينة ووهان الصينية -بؤرة فيروس كورونا- بشكل تدريجي، كما خصصت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 14 مقعدًا على متن طائرة تابعة للطيران النيوزيلندي لإجلاء المواطنين البريطانيين، وخضع البريطانيون الذين تم إجلاؤهم بالفعل من ووهان إلى حجر صحي.

وبينما تم تأكيد إصابة شخصين بالفيروس، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: إن بريطانيا تعمل مع دول أخرى لإيجاد مصل لفيروس كورونا، مضيفًا أنه يتوقع وجود مزيد من الإصابات في بريطانيا.

وحسب الجارديان، فمن غير الواضح كيف سيكون رد السلطات أو المؤسسات الصينية على مطالبة الحكومة البريطانية رعاياها بمغادرة الصين، فرد بكين الغاضب إزاء حظر الحكومة الأمريكية سفر معظم المسافرين من الصين يقترح أن الصين على الأرجح لن تكون متعاطفة.

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