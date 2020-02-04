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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تعلن مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 15 فبراير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد
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تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس النقابة على مد الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، حتى 15 فبراير الجاري كحد أقصى.

وكان رئيس اللجنة، قد تقدم للمجلس بطلب المد، لتمكين الزملاء الذين حالت ظروف سفرهم أو وجودهم بالمحافظات دون التمكن من الاشتراك قبل 2 فبراير، ويعد المد فرصة أخيرة، مع سريان التقسيط لمن يرغب.

كما يحق لأي زميل إيفاد من ينوب عنه للاشتراك أو تجديده، وفي حال التقسيط يستوجب حضوره بشخصه؛ لإنهاء الإجراءات.

وفي حال كون الزميل يشترك لأول مرة، يرجى إحضار المستندات التالية:-
❖ صورة فوتوغرافية لكل مستفيد.

❖ إحضار كارنيه النقابة، ويجوز كارنيه السنة السابقة على الاشتراك في المشروع.

❖ صورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوجة.

❖ صورة من شهادة ميلاد العضو في حالة الاشتراك للوالدة.

❖ صورة من شهادة ميلاد الأبناء في حالة اشتراك أي منهم.

وتجدر الإشارة إلى أحقية الزملاء المشتركين في المشروع، الإضافة طوال العام في الحالات التالية:-
١- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.

٢- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.

٣- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.

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