الخارجية تحث المغتربين على التصويت في تكميلية النواب

وجهت وزارة الخارجية الدعوة للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ويحملون بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى وعنوانهم يقع فى نطاق الدائرة الأولى - دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة- محافظة الجيزة، والدائرة السابعة- دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى- محافظة المنيا بالتوجه إلى اللجان الفرعية ببعثاتنا فى الخارج يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020 وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التى يجرى فيها الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.وفى ضوء الإعداد لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يومى 7 و8 فبراير 2020 فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبي لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، وجارٍ موافاة بعثاتنا ببطاقات الاقتراع.