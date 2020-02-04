مسئول بحلف «ناتو» يتوجه إلى واشنطن غدًا
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:02 م
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يتوجه نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ميرسيا جيوانا، إلى واشنطن، غدًا الأربعاء، في زيارة تستمر حتى 7 فبراير الجارى.
وذكرت منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)- فى بيان على موقعها الرسمى- أن جيوانا من المقرر أن يعقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولى الإدارة الأمريكية، كما سيلقى خطابًا أمام معهد (هدسون) للدراسات الاستراتيجية.
وذكرت منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)- فى بيان على موقعها الرسمى- أن جيوانا من المقرر أن يعقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولى الإدارة الأمريكية، كما سيلقى خطابًا أمام معهد (هدسون) للدراسات الاستراتيجية.