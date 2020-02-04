مسئول بحلف «ناتو» يتوجه إلى واشنطن غدًا

يتوجه نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ميرسيا جيوانا، إلى واشنطن، غدًا الأربعاء، في زيارة تستمر حتى 7 فبراير الجارى.وذكرت منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)- فى بيان على موقعها الرسمى- أن جيوانا من المقرر أن يعقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولى الإدارة الأمريكية، كما سيلقى خطابًا أمام معهد (هدسون) للدراسات الاستراتيجية.