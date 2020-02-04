محافظ مطروح: ميناء جرجوب يزيد حجم الصادرات المصرية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جارٍ إنشاء ميناء جرجوب في مدينة النجيلة، مشيرًا إلى أن الميناء سيخلق بيئة عمل لكل قاطني المنطقة، وسيزيد من حجم الصادرات المصرية.ونوه شعيب خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، بأن موعد افتتاح الميناء لم يتحدد بعد، موضحًا أنهم يعملون على تنمية مهارات العاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة، حيث يستعينون بخبراء من جامعة مطروح ليلقوا محاضرات للعاملين.وأشار محافظ مطروح إلى أنهم يهتمون بتطوير الطرق في المحافظة لزيادة حجم التجارة، منوهًا بأنهم طهروا كل مخرات السيول، معقبًا: "كل خزانات المياه امتلأت بمياه الأمطار والناس فرحانة".