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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر إيطاليا العقارية تسلم المرحلة الأولى من مشروع «البوسكو» قبل موعده

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
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بداية التحضير للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والعمل بها في 2020، وفي ظل استعداد الشركات العقارية لطرح مشروعاتها للسكان المستقبليين للعاصمة، نجحت شركة مصر إيطاليا العقارية في أن تصبح أول مطور عقاري من القطاع الخاص يبدأ تسليم أول مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى البدء فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" فى 2020 بدلًا من عام 2021.

وتقدم مصر إيطاليا العقارية عروضًا تنافسية تتضمن دفع مقدم بنسبة 5% من ثمن الوحدات، مع خطة سداد لمدة 8 سنوات بأقساط متساوية على المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" والتى تضم 1700 وحدة من التوين هاوس، والفيلات، والشقق السكنية الفاخرة التى تحتوى على 2 أو 3 غرف نوم.

وقال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لمصر إيطاليا العقارية، إن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت لتقديم مشروع بهذا الحجم والجودة المتميزة، لذلك كرسنا جهودًا كبيرة لتطوير المرحلة الأولى من "البوسكو" لتقدم خدمات سكنية وتجارية متكاملة ومتميزة للعملاء، وقمنا بالتعاون مع 8 من أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات لضمان سرعة إنهاء الأعمال الإنشائية لوحدات المشروع، وتسليمها في وقت قصير قبل الميعاد الأصلي، ما يعكس مدى جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء، لنصبح أول مطور عقاري تابع للقطاع الخاص يقوم بتسليم المرحلة الأولى من مشروعه بالعاصمة الإدارية، ما يعكس سعى الشركة المستمر لتقديم أفضل أداء في السوق العقارية.


وانطلاقًا من اهتمام الشركة بالتواصل مع عملائها وإطلاعهم على المستجدات بخصوص وحداتهم، نظمت مصر إيطاليا العقارية زيارات لملاك الوحدات لموقع "البوسكو" في ديسمبر الماضي، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية بوحداتهم أولًا بأول، ورؤية نماذج جاهزة للفيلات ووحدات التوين هاوس، لتخيل الشكل النهائي لمنازلهم المستقبلية في المجتمع المتكامل بالبوسكو.

بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه، مشروع البوسكو هو أكبر المشروعات الصديقة للبيئة لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة، لتقدم تصميمًا مميزًا يمزج بين المعمار والطبيعة، ويتمتع بإطلالة متميزة على "النهر الأخضر"، أكبر حديقة مركزية فى العالم. تمتد مساحة البوسكو على 207 أفدنة، في قلب العاصمة الإدارية؛ ويضم المشروع منطقة سكنية، منطقة تجارية، ناديًا رياضيا، كلوب هاوس، إلى جانب 300 فيلا بأعمال خرسانية مكتملة و2500 شقة سكنية تحت الانشاء.

مصر إيطاليا القابضة هي إحدى شركات التطوير العقاري التي تصدرت السوق المصري على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية الساحلية والفندقية في مختلف محافظات مصر.

وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضي تبلغ نحو 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروعًا سكنيًا، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة، بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمها. تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il Bosco)، فينشى (Vinci) وفينشي ستريت (Vinci Street) في العاصمة الإدارية الجديدة، لا نوفا فيستا (La Nuova Vista)، جاردن 8 (Garden 8) وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) في القاهرة الجديدة، كاي السخنة (Kai Sokhna)، كاي الساحل (Kai Sahel)، إل بوسكو سيتي (Il Bosco City) في مدنية المستقبل، هيلتون كاي سخنة (Hilton Kai Sokhna)، وهيلتون جاردن إن (Hilton Garden Inn).

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