إخلاء سبيل مراسل «أبلة فاهيتا» بتدابير احترازية

أمرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» ومصطفى أحمد رمضان، بتدابير احترازية، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.