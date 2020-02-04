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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ينعى نادية لطفى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبدالمقصود
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نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية.

وأكدت إدارة المهرجان أن الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفى صنعت تاريخًا كبيرًا سيظل عالقًا فى ذاكرة جمهور السينما فى مصر والوطن العربى، وستظل باقية بيننا بأعمالها الخالدة.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن جائزة أحسن ممثل بالمهرجان التى انطلقت في دورته الأولي عام 2017 تحمل اسم الفنانة نادية لطفى، وكانت الفنانة الوحيدة الموجودة على قيد الحياة التى تحمل إحدى جوائز المهرجان اسمها.

وتوفيت الفنانة القديرة نادية لطفى، الثلاثاء 4 فبراير، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية عقب إيداعها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

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