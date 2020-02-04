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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:45 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
الدستور
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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 4 فبراير الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي سيرجي لافروف، ذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وأضاف أن الاتصال تناول أيضًا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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