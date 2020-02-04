اتحاد عمال مصر: «الصناع المصريين إيديهم تتلف فى حرير»

قال المهندس خالد منير الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقطاع الصناعة، حيث أطلق عددًا من المبادرات لتشجيع عودة المصانع المتعثرة للعمل.وأشار خالد منير الفقي، خلال لقائه بفضائية "النيل للأخبار"، إلى أنه تم تطوير عدد من المصانع والشركات للعمل على زيادة إنتاجهم، منوهًا بأن الصناعة في أي مكان في العالم تقوم على الطاقة، مطالبًا بأن يكون هناك تسعير عادل للطاقة في مصر لدفع الصناعة للأمام.وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج، والعمالة المصرية تسعى لتحسين مستواهم، معقبًا: "الصناع المصريين إيديهم تتلف في حرير".