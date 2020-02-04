إيقاف حالة زواج طفلة قاصر بقرية السلامونى فى سوهاج

أعلنت وحدة الحماية باللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف حالة زواج طفلة قاصر بقرية السلاموني.من جانبه، قال السيد على محمد، مقرر اللجنة الفرعية بأخميم إنه ورد بلاغ لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل 16000 بقيام سائق بالإعداد لتزويج ابنته الطفلة القاصر البالغة من العمر 14 عامًا.وأضاف محمد، أنه تم إيقاف حالة الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على والدها بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية 18 عامًا.وأشار محمد، إلى أن هذه الطفلة تعتبر الحالة رقم 5 خلال الشهور القليلة الماضية التي تعاملت معها لجنة الحماية الفرعية بمركز أخميم وأوقفت إتمام زواجها.يذكر أن وحدة حماية الطفل بأخميم تضم كلًا من حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية بأخميم «رئيسًا»، السيد على محمد «مقرر اللجنة الفرعية»، أحمد يوسف «الأخصائي القانوني باللجنة»، الحسيني علام «الأخصائي النفسي»، خالد أحمد «مدخل بيانات»، فاتن رجب «سكرتير وحدة الحماية»، وتعمل تحت إشراف اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان العام للمحافظة التي يرأسها اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومقرر الوحدة العامة الدكتورة نجاة موسى، المهندسة لمياء فتحي مسئولة الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة سوهاج.