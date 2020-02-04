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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «الصحة العالمية» يسعل: لا تقلقوا لست مصابًا بـ«كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، للدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، أثناء إلقائه خطابًا حول الوضع بشأن فيروس كورونا مؤخرًا، حيث توقف بضع ثوانٍ للسعال.

ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"، وضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض، حيث يقع العالم الآن تحت خطر عدم الاستعداد لأي وباء عالمي.

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