رئيس «الصحة العالمية» يسعل: لا تقلقوا لست مصابًا بـ«كورونا»

فيروس

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، للدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، أثناء إلقائه خطابًا حول الوضع بشأنكورونا مؤخرًا، حيث توقف بضع ثوانٍ للسعال.ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"، وضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض، حيث يقع العالم الآن تحت خطر عدم الاستعداد لأي وباء عالمي.