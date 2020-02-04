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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسلمت عملها رسميًا.. مهام المنصب الأممى لـ غادة والى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:30 م
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة
محمد الورواري
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تسلمت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومدير عام مقر الأمم المتحدة فى فيينا، اليوم الثلاثاء، مهام عملها رسميًا، وعقدت اجتماعًا مع العاملين فور وصولها، كما تفقدت مقر المنظمة، على أن يستقبلها رئيس جمهورية النمسا مساء اليوم للترحيب بها.

كانت غادة والي، أكدت فور توليها المنصب، أن عمل المنظمة يعتمد على 4 محاور هى الجريمة، المخدرات، الفساد، الإرهاب، وأن اختيارها يعكس تقديرًا دوليًا للدور المصرى.

أُنشئت منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عام 1997، مقرها فيينا عاصمة النمسا، توجد لها الـ3 مقرات أحدها فى جينيف، ومقر فى نيويورك، وثالث بفيينا، ويوجد أكثر من منظمة للأم المتحدة فى فيينا، حيث يتمحور دور غادة والي في مكافحة المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب في ظل خدمة هذه الموضوعات لمجال التنمية المستدامة لتحقيق أهداف 2030، والذى توافق العالم عليها ومنها مصر ودول إفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة فى مواجهة الجريمة والفساد والمخدرات.

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