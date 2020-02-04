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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير: مصر تتجه لتُصبح أكبر مركز تكنولوجي في إفريقيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:29 م
مركز تكنولوجي في
مركز تكنولوجي في إفريقيا
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كشف تقرير أفريقي عن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، النقاب عن أن العام الماضي "2019" شهد ارتفاعا ملحوظًا في الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا، تُمثل ما نسبته 28.3% من إجمالي السوق الأفريقية.

وأوضح التقرير، الصادر حديثًا عبر موقع "ديسربت أفريقيا"، المعني بأخبار الشركات الناشئة في القارة، أن عام 2019 شهد نموًا في السوق المصرية بنسبة 159%، إذ ارتفعت الشركات متلقية الاستثمارات إلى 88 شركة، مقابل 34 شركة عام 2018.

وأفاد التقرير، أن هذه الشركات الناشئة حصلت على ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي من التمويل، لتتجاوز بذلك كلا من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا، فيما يُمثل هذا التمويل ما نسبته 17.4% من إجمالي الاستثمارات التي تلقتها القارة الأفريقية، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 45.5% عام 2018.

وأكد الموقع، أنه في حالة استمرار السوق المصرية على نفس الوتيرة في مجال التمويل التكنولوجي، فإن مصر ستتحول خلال الفترة القادمة إلى مركز تكنولوجي قوي جدًا في شمال أفريقيا.

وأشار التقرير، إلى أن أغلب عمليات التمويل في السنوات السابقة كانت تتجه نحو الشركات الناشئة في ثلاثة أسواق فقط، وهي جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، إلا إن عام 2019 شهد نموًا قويًا في السوق المصري، ليُصبح سوق التكنولوجيا في أفريقيا الآن يضم أربعة دولا كبرى بدلًا من الثلاثة الكبار في السنوات السابقة.
ونقل الموقع الإفريقي عن طارق أسعد، الشريك المؤسس بشركة "ألجبرا فينشرز"، تأكيده أن السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية أكثر جاذبية بسبب تحسن صورة الاقتصاد الكلي والأساسيات الجاذبة للاستثمار، ومن بينها: الارتفاع في أعداد السكان والحاجة الاستهلاكية.

وأضاف، أن البنك المركزي يتخذ خطوات غير مسبوقة للعمل مع الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، مما ساهم في نمو هذه الشركات بمعدل أسرع من أي وقت مضى في السوق المصرية.

ولفت الموقع إلى أن نجاح شركات مثل شركة "سويفل " للنقل الجماعي "التشاركي"، التي وسعت خدماتها عالميا لتمتد إلى كينيا، وشركة "فوري" المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي أصبحت أول شركة مصرية تدعمها المشاريع، تتطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2019، ما منح المستثمرين ثقة أكبر في أن الشركات الناشئة المصرية يمكنها أن تلبي متطلبات السوق.
بدوره، قال أحمد عاشور رئيس مجلس إدارة شركة "إدزيلي" إن مصر سوق واعدة للغاية في ظل النمو الكبير في عدد السكان والشركات الصغيرة والمتوسطة، مُضيفا أن هذا يُمهد الطريق أمامنا للتوسع بصورة قوية، ما يجعل الاقتصاد المصري جاذبا للاستثمار في الوقت الحالي.

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