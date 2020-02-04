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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

228 سائحا صينيًا فى الأقصر.. والمغادرة نهاية الأسبوع

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:26 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن أعداد السائحين الصينيين الموجودين حاليًا قرابة الـ228 سائحًا، ومن المتوقع مغادرتهم نهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء برامجهم.

وأضاف سامي، في تصريحات خاصة، أن أعداد السائحين الصينيين الذين وجدوا في مصر خلال شهر يناير الماضي، وصلت لقرابة 1583 في مدينة الأقصر، و159 في مدينة أسوان، و29 في القاهرة، موضحة أن مكاتب الوزارة السياحية في مختلف محافظات مصر، رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي حالات مرضية تظهر على السائحين، وأن المكاتب السياحية في المطارات تتابع عن كثب مع الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة، مؤكدة عدم تلقي أي بلاغات عن حالات مرضية بالفيروس بين السائحين.

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