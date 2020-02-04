«التدخين» منها.. 8 مسببات للسرطان حذرت منها الصحة العالمية

اليوم العالمي للسرطان مصطلح طبى يشمل مجموعة من الأمراض التى تتميز بنمو غير طبيعى للخلايا التي تنقسم ولديها القدرة علي اختراق أنسجة الجسم وتدميرها، قادرة على الانتشار في جميع أجزاء الجسم، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وفى يومه العالمى نستعرض أسبابه.ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة مسببات للسرطان هى:1- الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤيّنة.2- الأسبستوس ومكوّنات دخان التبغ، والزرنيخ.3- العدوى الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.4- ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.5- عدم تناول الفواكه والخضروات بشكل كاف.6- قلة النشاط البدني.7- التدخين بشراهة.8- تعاطى الكحوليات.