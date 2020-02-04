مقتل فتاة بـ21 طعنة في ظروف غامضة بملوي بالمنيا

تولت نيابة بندر ملوي التحقيق في واقعة مقتل فتاة بعد طعنها بـ21 طعنة في أماكن متفرقة من جسمها بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وتاريخها، وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف غموض.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول "ي. أ. ع"، " 18 سنة" - مقيمة بمدينة ملوي- جثة هامدة وبها 21 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمها بآلة حادة.واستمعت مباحث قسم شرطة ملوي تحت اشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، لأقوال عدد من أقارب المجني عليها،وتكثف التحريات لكشف غموض الواقعة، وتحديد القاتل، أسباب وملابسات الحادث.