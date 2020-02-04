ضبط «التكاتك» المخالفة في شوارع الزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات "التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.وقد تمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق من ضبط عدد 10 "تكاتك" مخالفة وتم التحفظ عليهم لإيداعهم بالإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى ضبط سيارة كارو يستخدمها صاحبها في أعمال نبش وبعثرة القمامة، وتستمر الحملة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للشارع.وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف الوجود المروري بشوارع مدينة الزقازيق لضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وشن حملات مفاجئة لضبط "التكاتك" المخالفة للترخيص وخطوط السير الممنوحة لها مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.