مدير المنظمة العربية للتنمية يزور جناح السعودية في معرض الكتاب

زار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني جناح المملكة العربية السعودية المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.وأشاد الدكتور القحطاني بجهود الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، في عملية تنظيم الجناح، مؤكدًا أهمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والترابط الثقافي المصري السعودي.وأعرب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن سعادته لتنوع الإصدارات السعودية بجناح المملكة ما بين الإسلامي والثقافي والأدبي والعلمي وعلم الإدارة وغيرها من العلوم المختلفة، والتي تبرز التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في كافة المجالات العلمية والإسلامية والثقافية.وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تدخر جهدا من أجل دعم الثقافة والمعرفة، مشيدا بالكتاب السعودي الذي أصبح ذا مكانة مرموقة ومعروفة في مختلف المحافل الثقافية والمعارض الدولية.وتختم النسخة الـ51 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطقلت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.