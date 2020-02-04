تجديد حبس متهم في «المحور الإعلامي» 15 يومًا

جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم في قضية "المحور الإعلامي"، التابع لجماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.