«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا تدريبيًا مجانيًا على فن الكنفاه تحت عنوان "نسجيات على كنفاه بلاستيك"، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.ويركز البرنامج التدريبي على التطريز على الكنفاه بلاستيك للحصول على أشكال مجسمة يمكن الاستفادة منها في كل مناحي الحياة، كما أن غرز الكنفاه والتطريز بالخيوط الملونة من اللمسات التي تستعين بها كثير من الماركات العالمية. وسيتم التعرف خلال الورشة على الأدوات المستخدمة والخامات بأنواعها وأماكن شرائها، وكيفية عمل تصميم وقراءة الباترون لتنفيذ عدة غرز زخرفية، وكيفية نقل التصميم على الكنفاه، وسيكون المنتج النهائي في شكل شنطة مستطيلة وشنطة مربعة وشنطة كروس وعلبة مناديل وأشكال مختلفة من الميداليات وفواصل الكتب وبراويز صور.يدير البرنامج الفنانة نسرين مجدي محمد علام؛ وهي حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية قسم التربية الفنية، وتعمل كإخصائي فنون تشكيلية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاركت في العديد من الورش والمعارض الفنية في مجالات الحلي والخيامية ونسيج الخرز والموزاييك، كما أنها خبيرة في تدريس وتعليم جميع الأعمال الفنية القديمة والحديثة لمختلف الفئات العمرية.ويهدف البرنامج إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأسمالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك إعادة إحياء الأعمال اليدوية التي اندثرت لسنوات طويلة لتعود من جديد وتتربع على عرش الموضة.