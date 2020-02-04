رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:10 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
آلاء حسن
طباعة
ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا تدريبيًا مجانيًا على فن الكنفاه تحت عنوان "نسجيات على كنفاه بلاستيك"، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويركز البرنامج التدريبي على التطريز على الكنفاه بلاستيك للحصول على أشكال مجسمة يمكن الاستفادة منها في كل مناحي الحياة، كما أن غرز الكنفاه والتطريز بالخيوط الملونة من اللمسات التي تستعين بها كثير من الماركات العالمية. وسيتم التعرف خلال الورشة على الأدوات المستخدمة والخامات بأنواعها وأماكن شرائها، وكيفية عمل تصميم وقراءة الباترون لتنفيذ عدة غرز زخرفية، وكيفية نقل التصميم على الكنفاه، وسيكون المنتج النهائي في شكل شنطة مستطيلة وشنطة مربعة وشنطة كروس وعلبة مناديل وأشكال مختلفة من الميداليات وفواصل الكتب وبراويز صور.

يدير البرنامج الفنانة نسرين مجدي محمد علام؛ وهي حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية قسم التربية الفنية، وتعمل كإخصائي فنون تشكيلية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاركت في العديد من الورش والمعارض الفنية في مجالات الحلي والخيامية ونسيج الخرز والموزاييك، كما أنها خبيرة في تدريس وتعليم جميع الأعمال الفنية القديمة والحديثة لمختلف الفئات العمرية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأسمالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك إعادة إحياء الأعمال اليدوية التي اندثرت لسنوات طويلة لتعود من جديد وتتربع على عرش الموضة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة تأجيل الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

منذ أقل من ساعتين

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه عند الإغلاق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ضبط 31 متهمًا يسرقون 6 أطنان ذهب خام

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر