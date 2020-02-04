27 نوفمبر.. غلق باب حجز وحدات «سكن مصر» بالمنيا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، طرح 51 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "سكن مصر"، بالدورين الأول والأرضي بمساحات تتراوح مابين 106 متر حتى 115 متر، لافتا إلى أن المشروع يتميز بنظام معماري محاط بسور شجري.وقال رئيس جهاز مدينة المنيا، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم الانتهاء من تسجيل البيانات 27 فبراير الجاري بالمواقع الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، www.hdb-reservation.com، وقد يصل مبلغ جدية الحجز للوحدات بقيمة 50 ألف جنيه، يتم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون، وبالإضافة إلى إمكانية السداد لمدة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات محملة بالفائدة البنكية.وأوضح، رئيس الجهاز، أن تبدأ عملية حجز الوحدات بالمواقع الإلكتروني خلال الفترة من 8 حتى 12 مارس المقبل.