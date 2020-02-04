رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لتعزيز التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تفشي «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية حين أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة كان هدفها تقديم المساعدات الضرورية للدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والهشة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى الحقائق، منوهة بأن الصين بادرت بإجراءات غير مسبوقة للسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى الدول الأخرى بشكل فعال، وهو ما أشادت به المنظمة".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية لم تقترح فرض قيود على السفر إلى الصين وأشادت مرارا بفعالية الإجراءات الصينية في مكافحة الوباء، لكن بعض الدول المتقدمة في مجال السيطرة على الوباء فرضت قيودا مفرطة تخالف توصيات المنظمة، لافتة إلى تشكيك بعض وسائل الإعلام والخبراء في الولايات المتحدة في جدوى إجراءات الحكومة الأمريكية بهذا الصدد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أديب يطالب بتولي الجيش مسئولية الحجر الصحي للوافدين من الصين

منذ حوالي 21 ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ نصف ساعة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر

الخميس.. ذكرى كارم محمود في قصر الأمير بشتاك