رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 22 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم بلغت 22 ألفًا و800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن الحمل الأقصى يبلغ اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألف ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و650 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ يوم

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ نصف ساعة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر

الخميس.. ذكرى كارم محمود في قصر الأمير بشتاك