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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل اجتماع الملا مع أكبر شركات إنتاج الزيت في مصر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:13 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات الإنتاج الحالية واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة إنتاج الزيت الخام وموقف مؤشرات قياس الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي الحالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠، وبرامج العمل المستهدفة خلال الفترة القادمة لتعظيم وزيادة الإنتاج من الزيت الخام. كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الحالية لمراجعة وتحديث كل نواحي السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بمواقع الإنتاج.

حضر الاجتماع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفافيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ورؤساء أكبر سبع شركات إنتاج للزيت الخام وهي بتروبل وبدر الدين وقارون وجابكو وعجيبة والعامة وخالدة للبترول ونائبا رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج، ومسئولو العمليات والسلامة والصحة المهنية بشركات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أكد الملا على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتحسين انتاجية الزيت الخام من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية وحفر الآبار ووضعها علي خريطة إنتاج الزيت الخام، والوقوف باستمرار على التحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على وضع حلول سريعة لتذليل تلك التحديات بالتنسيق مع هيئة البترول والشركاء الأجانب والوزارة، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وفي كل المواقع الإنتاجية للحفاظ على الأرواح والأصول والمعدات، ووجه الوزير رؤساء الشركات بمتابعة تنفيذ برامج العمل بمواقع الإنتاج من خلال التواجد الميداني المكثف للوقوف علي الطبيعة على كل المتغيرات المحيطة بالعمل، والعمل على تطبيق أفكار جديدة غير نمطية لتحسين الإنتاج واستغلال الفرص الواعدة سعيًا لتحقيق نتائج متميزة وتحسين إنتاج مصر من الزيت الخام أسوة بما تحقق في إنتاج الغاز الطبيعي.

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