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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الليبي يضع 5 شروط للمشاركة في حوار جنيف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:12 م
النواب الليبي
النواب الليبي
عبير سليم
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صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم إصدار قرار باسم مجلس النواب بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.

وأوضح بلحيق في بيان صادر عنه، أن القرار يتضمن خمس نقاط، وهي أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان وتُحال من رئيس المجلس، وأن يتم إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب، إضافة إلى تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، بالإضافة إلى أنه لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، فضلًا عن عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

يشار إلى المبعوث الأممي للدعم إلى ليبيا غسان سلامة، صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحوار السياسي التي يطلق عليها لجنة الـ41 ستنطلق في جنيف بعد أسبوعين.

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