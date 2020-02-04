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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفاصيل الكاملة لافتتاح فرع لـ«لندن سكول» فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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فى إطار التعاون المصري البريطاني في المجالات العلمية المختلفة، افتتح خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أول مقر لجامعة «لندن سكول» للتجارة فى مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في حضور وفد بريطانى رفيع المستوى، مكون من اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة «لندن سكول»، والرئيس التنفيذى للجامعة، تيم أندرادي، والبروفيسور محمد داستباز، نائب رئيس جامعة «سوفولك» البريطانية.

وحضر حفل الافتتاح كلٌ  من رئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخى، والدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإسلام الطوخى، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسميح زملط، مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة «لندن سكول»، وأمين عام مجلس الأمناء، الدكتورة ياسمين الكاشف، والإعلامي محمد فودة.

وأعرب وفد جامعة «لندن سكول» عن سعادته وتقديره لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC» داخل الجامعة، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، وإسلام الطوخي، نائب رئيس جامعة مصر.

ورحب بالوفد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء، ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف، وعمداء الكليات المختلفة للجامعة، كما حرص وفد جامعة «لندن سكول» على حضور اجتماع مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي تمَّ خلاله عرض فيلم عن الجامعة ومدي تطور البحث العلمي فى كليات الجامعة المختلفة، كما استعرض الفيلم اهتمام الجامعة بالفنون والثقافة والرياضة لدي الطلاب والطالبات.

كما قدم وفد جامعة «لندن سكول» شرحًا عن الجامعة وأهدافها وفروعها حول العالم، وكيف نجحت في تحقيق إنجازات علمية في لندن وماليزيا وعدد آخر من الدول، وبعد ذلك تفقد الوفد البريطاني منشآت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومنها مكتبة ومتحف ومركز اختبارات الجامعة.

وخلال زيارة الوفد البريطاني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أهدى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع الجامعة لأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره لافتتاح أول فرع لجامعة «لندن سكول» للتجارة في مصر داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبه أكد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن زيارة وفد جامعة «لندن سكول» للجامعة تأتي ضمن خطة التعاون المصري البريطاني في مختلف المجالات، خاصة التعليم كما يأتي ضمن تنفيذ رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد المصري، موضحًا أن التعاون بين الجامعة وجامعة لندن في الإدارة نتيجة جهود بذلت على مدار ٣ سنوات ماضية نتج على أثرها افتتاح أول فرع لجامعة «لندن سكول» في مصر والشرق الأوسط لمنح الدراسات العليا في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

وأكد خالد الطوخي أن الدراسة في فرع جامعة «لندن سكول» ستبدأ في شهر أبريل المقبل ونأمل تحقيق الهدف منها، سواء هنا أو في لندن، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تخريج أجيال جديدة في عالم الاقتصاد وقبل تخرجها تتعرض وترى ثقافة الغير سواء في مصر أو في الخارج في إطار ما ستوفره الجامعة للدارسين فى الفرع الجديد.

وأوضح أنه سيكون هناك عدد من الاتفاقيات المهمة خلال الفترة المقبلة على غرار الفرع الجديد في الاقتصاد ستكون هذه الاتفاقيات في العلاج الطبيعي والتمريض، مشيدًا بدور الجامعة في تأهيل وتخريج أجيال قادرة على تولي المسئولية والنجاح، ومن بينهم سميح زملط، خريج الجامعة، الذي تولي أحد مناصب جامعة «لندن سكول»، مؤكدًا أنه فخور به جدًا، وهذا سر من أسرار اختيارهم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول» هنا.

وأضاف أنَّ فرع جامعة «لندن سكول» ستكون به مجموعة من الأساتذة المصريين والبريطانيي،ن وهناك زيارات متبادلة بين الجامعتين، خاصة أن الجامعة لها ٦ أو ٧ فروع في العالم.

وقال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، إن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC»، يأتي بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل.

وأعلن العزازي، عن دعم رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، ونجله إسلام الطوخي، نائب رئيس الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التي تتمتع بها بريطانيا، خاصة في ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عزازي: «نقدم لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد فرصة الحصول على درجة الماجستير من جامعة (لندن سكول) وهي جامعة متخصصة في الإدارة والاستثمار والعلوم الاقتصادية، وأن الفرع الجديد ضمن خطة وزارة التعليم العالي والدولة لخدمة الاقتصاد المصري».

بدورها قالت أمين عام مجلس الأمناء، ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، الدكتورة ياسمين الكاشف، إن زيارة الوفد البريطاني تأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا وتدعيم الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والإنجليزية.

وأعلنت الكاشف عن إمكانية استفادة الطالب الملتحق بالبرنامج من خلال فرع «LSC»، الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه كاملة من الجانب البريطاني، وبذلك تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النواة الأولى لهذا البرنامج، مما يعطي فرصة لجميع الطلاب من داخل الجامعة أو خارجها للالتحاق بهذا البرنامج الذي لن يقتصر على خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، بل سيمتد ليشمل جميع خريجى الكليات الأخرى الذين يهتمون في حياتهم العملية بهذا التخصص.

وأوضحت أن الطالب يستطيع الالتحاق بالبرنامج، سواء داخل الجامعة في مصر أو في إحدى فروع الجامعة البريطانية على مستوى العالم إلى جانب أنه سيوفر أيضًا فرصة كبيرة لتأهيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لسوق العمل داخل بريطانيا فور الحصول على شهادة التخرج.
التفاصيل الكاملة لافتتاح فرع لـ«لندن سكول» فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
التفاصيل الكاملة لافتتاح فرع لـ«لندن سكول» فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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