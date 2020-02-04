المشدد 3 سنوات لتاجر حشيش فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة جيلاني حسن أحمد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار وترويج مخدر الحشيش وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر.صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبدالرءوف المندراوى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وحسام عبدالرسول.وأسندت النيابة للمتهم "خالد.ع" تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر، كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة حيازة سلاح نارى دون ترخيص.وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه حال قيامه بمروره الأمنى بدائرة القسم، أبصر المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 544 لسنة 2017، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.