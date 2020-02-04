غرفة الجلود: قرار الرئيس بدعم المصانع سينهض بالنمو الاقتصادى

رأى محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، وعضو اتحاد الصناعات، إن قرار دعم المصانع المتعثرة تأخر كثيرًا.وأضاف مهران فى تصريحات لـ"الدستور" أن القرار يعتبر رحيمًا من الرئيس بالمصانع المتعثرة والتي شهدت كثيرًا من المشاكل بعد عام 2011.وأشار إلى أن القرار سيعمل على احتواء المصنعين والمستثمرين بشكل عام، وسيعمل على النهوض بالنمو الاقتصادي بشكل عام والتنمية الاقتصادية.كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.