ضبط 31 متهمًا يسرقون 6 أطنان ذهب خام

شن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت العناصر القائمة على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديًا بمنطقتي "وادى حنجيلة، وادى عقود"، بمنطقة مرسى علم، ونتج عن ذلك إحباط سرقة 6 أطنان من أحجار "كوارتز خام الذهب".وأسفرت نتائجها بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 31 متهمًا من القائمين بأعمال التنقيب، 97 جوالًا من أحجار الكوارتز وزنت حوالى 6 أطنان، 17 أسطوانة بوتاجاز، 5 مولدات كهرباء، 5 "هيلتى"، 4 سيارات نقل، 100 جرام من مادة الزئبق، 42 جرامًا من خام الذهب، بلطة، جاكوش، قاذفين لهب، تدمير 10 خيام.بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالدورب الجبلية باستخدام المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.