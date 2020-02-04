أشرف عمارة يتابع أعمال صيانة وترميم مساكن الإحلال بالشهداء

تفقد أشرف عمارة عضو مجلس نائب الإسماعيلية، أعمال الترميم والصيانة لمساكن الإحلال "رابعة" بحي منشية الشهداء، وللوقوف على ما تم تنفيذه لحل مشاكل أهل المنطقة، ورافقه المهندس سيد رمضان نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية، واللواء عماد عبدالواحد.شدد النائب أشرف عمارة على ضرورة مراعاة تطبيق اشتراطات الجودة في أعمال الصيانة والترميم بحيث يتم الانتهاء منها بشكل لائق يرضي المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة.تم إعتماد مبلغ 7.5 مليون جنيه لإعادة تطوير وتأهيل 8 عمارات من مساكن الإحلال بحي منشية الشهداء بناء على البيان العاجل الذي تقدم به النائب أشرف عمارة للحكومة في أغسطس 2019 الماضي حول مشكلة مساكن الإحلال بالشهداء والذي طالب فيه بسرعة صيانة العمارات التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أكثر من 25 عاما.وكان النائب أشرف عمارة وضع مشكلة مساكن الإحلال بالشهداء ضمن الملفات الهامة التي يتابعها حيث حرص على طمأنة الأهالي من خلال زياراته المتعددة للمنطقة بصحبة المسئولين بحي ثان، وقد أجرى مع الأهالي حوارا مفتوحا للوقوف على أهم مشاكلهم التي تتلخص في تصدع المساكن ومشكلة القمامة والصرف الصحي، وقد تواصل مع اللواء أحمد شعيب رئيس حي ثان الاسماعيلية لحل كافة المشكلات لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.