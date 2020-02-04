«التعليم» تكرم 60 طالبًا حصدوا جوائز مسابقة عالمية فى الرياضيات

كرمت وزارة التربية والتعليم، مساء أمس الإثنين، 60 طالبًا من العباقرة فى الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «يو سي ماس» العالمية لحصولهم على المراكز الأولى بمسابقتين عالميتين في الرياضيات والحساب الذهني.حضر الحفل الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص، ومحمد عطية، وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، وخالد حجازي، مدير تعليم الجيزة،، محمد كمال، مسئول الموهوبين بالوزارة.يأتي التكريم للطلاب الفائزين في مسابقة "يو سي ماس" العالمية التي تم تنظيمها فى كمبوديا بمشاركة 155 طفلًا مصريًا حصدوا جميع المراكز الأولى متفوقين على أكثر من 7 آلاف طالب من 75 دولة.ويأتي التكريم للأطفال الذين شاركوا في مسابقة "كن كن KENKEN" التي أقيمت فى دبى وحصلوا على مراكز متقدمة وسط مشاركة مئات الأطفال من 30 دولة.