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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مينسك» تعلن انتهاء مرحلة العلاقات الباردة مع واشنطن

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:00 م
رئيس بيلاروسيا، ألكسندر
رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، انتهاء فترة برود العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الرئيس لوكاشينكو قوله، اليوم الثلاثاء إن فترة "برود " العلاقات بين بيلاروسيا والولايات المتحدة قد انتهت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زار مينسك عاصمة بيلاروسيا، مؤخرًا والتقى الرئيس البيلاروسي.

وصرح بأن الجانب الأمريكي مستعد لتعيين سفيرا له لدى بيلاروسيا في المستقبل القريب، مضيفًا أن واشنطن ترى تحسنا في وضع حقوق الإنسان وتطور الديمقراطية في بيلاروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من زيارة بومبيو إلى مينسك، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروسيا، وتأكيد الرغبة في تطبيع العلاقات الثنائية.

وتعتبر بيلاروسيا الحليف الأقرب لروسيا في الساحة "السوفيتية " السابقة، ولذلك تنظر موسكو بعين الريبة لتحسين العلاقات بين مينسك وواشنطن.

يُذكر أن خلافا اشتعل مؤخرا بين كل من: مينسك وموسكو حول أسعار النفط الروسي، حيث هدد الرئيس البيلاروسي بالبحث عن مصادر أخرى لتزويد بلاده بالنفط بسبب الأسعار الروسية المبالغ فيها.

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