ضبط 3 متهمين بالسطو المسلح على أموال شركة مياه بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث سطو مسلح، على محصل فواتير مياه بشركة المياه ظهر أمس بمدينه القناطر الخيرية.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه 3 عاطلين تتبعوا المحصل عقب خروجه من الشركة، لتوريد مبلغ حوالي 273 ألف جنيه الى بنك مصر، وهددوه بالأسلحة النارية واستولوا على المبلغ وفروا هاربين بسيارة "ملاكي".كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،تلقى إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بإيقاف مسلحين مجهولين محصل تابع لشركة مياه القليوبية، واستولوا منه على مبلغ مالى كبير أثناء سيره فى الشارع، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المحصل فى أحد شوارع مدينة القناطر الخيرية، استوقفه ملثمين بحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منه على حقيبة بها مبلغ مالى وفواتير التحصيل، وفروا هاربين.