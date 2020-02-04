«خطوة بخطوة».. كيف تقي نفسك من كورونا؟ (فيديو)

مع تفشى فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية وانتقاله إلى دول أخرى انتشرت بشكل كبير ظاهرة وضع الأقنعة للحماية من انتقال المرض إضافة إلى استخدام المعقمات.وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة سارة عز الدين علي، طبيب عام، مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا، ونصحت بالحرص الدائم على غسل اليد بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل لمس الوجه.وقالت سارة عز الدين خلال حوارها ببرنامج "صباح العربية" المُذاع على فضائية "العربية"، أن المعقم هو البديل الأمثل لغسل اليد وتعقيمها في حال غياب الماء والصابون وذلك قبل ارتداء الماسك الطبي في الأماكن المحتمل فيها ارتفاع نسبة العدوى.وأوضحت سارة عز الدين أن هناك نوعين من القناع الطبي، الأول هو القناع الجراحي والآخر قناع "إن 95" الذي يحتوي على فلتر، لافتة إلى أهمية عدم ارتداء القناع في حال تعرض إلى البلل أو الاتساخ.