ضبط متهم بسرقة عامل تحت تهديد السلاح في الظاهر

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل لسرقته عاملا تحت تهديد السلاح بمنطقة الظاهر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنیة من وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمیدان السكاكیني، تناهى إلى سماعه صوت استغاثة أحد الأشخاص.باستبیان الأمر تمكن من ضبط "ه. ط"، 21 سنة، عاطل، بحوزته دراجة البخاریة رقم "أ د ب 6327"، طبنجة صوت ماركة برتا وطلقتين من ذات العیار، هاتف محمول مجهول المصدر عقب سرقة الهاتف المحمول كرها عن "ح. م"، 33 سنة، عامل بورشة إصلاح إطارات كائنة بمحل البلاغ تحت تهدید الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته.وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه لرفضه إصلاح الدراجة البخاریة المضبوطة بحوزة المتهم بمناقشة المتهم عن مصدر الدراجة البخاریة، اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصیل الأسلاك" أمكن التوصل لمالكها وتبین أنه یدعى "م. م"، 27 سنة، عامل، وجار استدعاؤه.تم تحریر المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النیابة العامة.