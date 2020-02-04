وزيرة الصحة تُراجع إجراءات استقبال الوافدين من الصين بمطار العلمين

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إجراءات استقبال المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وأكدت لهم أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا المستجد ncov" بها.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة حرصت على مراجعة جميع الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى أرض الوطن بمهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم، مؤكدةً اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لجميع الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبيًا، حيث يتم تحويل من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم نقل جميع الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم إلى الحجر الصحي المخصص، مشيرةً إلى تأهب الأطقم الطبية والإدارية من جميع التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات، بالإضافة إلى خدمات معاونة"، والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة وهي 14 يومًا "فترة حضانة المرض".وقال إن وزيرة الصحة أكدت أيضًا على جاهزية مستشفى الإخلاء، وتوافر جميع التخصصات الطبية بها، مشيرةً إلى أن المستشفى تم تجهيزه لتصبح أسرته بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات الطبية كافة للمصريين القادمين من الصين.ولفت إلى أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الازمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أن الوضع في مصر مطمئن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.من ناحيتهم، أشاد الوافدون المصريون بجهود الدولة المصرية بداية من التنسيق لمغادرتهم الصين والإجراءات والتسهيلات التي تمت لهم في هذا الشأن، كما أشادوا بالإجراءات الوقائية والخدمات الطبية التي قدمت لهم حتى الآن، مرددين فور وصولهم لمطار العلمين "تحيا مصر.. تحيا مصر"، معربين عن فخرهم باهتمام وعناية الدولة المصرية بأبنائها.