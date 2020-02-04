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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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أعلن الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة في حزب الوفد، استلام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لعدد من المواقع في المحلة الكبرى، لبدء تنفيذ الأعمال فيها، غدًا.

وتشمل الأعمال، استكمال تطوير منطقة سوق اللبن (شارع السمسار - جامع الخبي - الأمير صوار - عسل - مزلقان أبوالقاسم)، وملحقاتها من الحواري، بحيث سيتم أعمال الرصف والبلاط في الشوارع، ومنطقة التوبة كاملة، والمحجوب وسوق الحدادين، متضمنة، تغيير الصرف الصحي والمياه وأعمال الرصف والإنارة.

وأشار "خليفة"، إلى البدء الفعلي في أعمال منطقة سكة طنطا، في منطقة عزبة خضر، فضلًا عن الحصول على موافقة الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لرصف بعض المناطق، وعلى رأسها: "منشية البكرى كاملة، وشارع الجمهورية، والعباسي القديم، منطقة أبو راضي الموازي لمكتب العمل، وشارع سعد زغلول حي أول، منطقة أبو دراع، وشارع القاضي"، والحصول على موافقة صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة الرجبي وأبو شاهين.

وأوضح رئيس لجنة البيئة في حزب الوفد، أنه تم الحصول على موافقة اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إحلال وتجديد، مدرسة الإمام محمد عبده، مدرسة عمرو بن العاص، مدرسة المحلة الزخرفية، إقامة مدرسة إعدادي بمنطقة أبو شاهين، لافتًا إلى أنه سيتم الطرح في شهر أبريل للتنفيذ الفوري.

بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى
بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى
بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى
بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى
بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى
بدء تنفيذ أعمال التطوير للمشروعات الوطنية في المحلة الكبرى

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