رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تشيد بدور أمين عام مجلس التعاون الخليجي طوال فترة منصبه

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:51 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ا ش ا
طباعة
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدم الزياني- وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)- الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم دولة الإمارات قيادة وحكومة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على توحيد الصف وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وشعوبها.

وتمنى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التوفيق والنجاح في عمله المستقبلي، وأشاد بأداء أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال فترة شغله لهذا المنصب مع فريق عمله، ونشاطه الدؤوب لتحقيق أعلى درجات التعاون، والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأهدى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، درع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرمز إلى الوحدة والشموخ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ حوالي 21 ساعة

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ يوم

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر

الخميس.. ذكرى كارم محمود في قصر الأمير بشتاك