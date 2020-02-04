ترامب يصف الانتخابات التمهيدية في أيوا بـ«الكارثة»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية في أيوا بأنها "كارثة مطلقة"، وذلك بعد عجز المسئولين الديمقراطيين عن الإعلان عن فائز.وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي تويتر، "لا شيء يعمل، تمامًا كما أداروا البلاد".وكان مسئولو الحزب الديمقراطي في أيوا قد نسبوا لخلل فني التأخير في الإعلان عن فائز في تصويت أمس الإثنين.وملمحًا إلى فوزه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في هذه الولاية الزراعية، قال ترامب إن "الشخص الوحيد الذي يمكنه الإعلان عن نصر كبير جدًا في أيوا الليلة الماضية هو "ترامب".