الأحد.. «خطة البرلمان» تناقش مشروع الحساب الختامى لـ«العدل»

تعقد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، عددًا من الاجتماعات الأسبوع المقبل.وتناقش اللجنة في اجتماع الأحد مناقشة مشروع الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وملاحظات اللجنة على هذا الملف، كما تناقش اللجنة في اجتماع الإثنين مشروع الحساب الختامى لوزارة العدل.في حين تناقش اللجنة في اجتماع الثلاثاء مشروع الحساب الختامي للهيئة القومية لقناة السويس، ومن المقرر أن يكون هذا الاجتماع مغلقًا وغير مصرح للصحفيين بالحضور والمتابعة العملية له كما ستناقش اللجنة خلال اجتماعات الأسبوع القادم مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي، ومن المقرر أن يكون هذا الاجتماع مغلقًا أيضا، كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الجمارك الموحد والمقدم من الحكومة.