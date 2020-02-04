المشدد 5 سنوات لسارق سيدة في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق "توك توك"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة عامل؛ في اتهامهما بالشروع فى سرقة حقيبة يد من ربة منزل بالمعادى.صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، بعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.وأسندت النيابة للمتهمين "أ. ع"، سائق "توك توك"، و"ر. ش"، عامل أخشاب، تهمة الشروع فى سرقة "حقيبة يد" المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة المجنى عليها " أ. د"، بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال استقلالهما "التوك توك" الخاص بالمتهم الأول.و قاموا بجذب حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها فأسقطوها أرضا، وخلف ذلك لديها العديد من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم به، وهو تشبث المجنى عليها بالحقيقة.